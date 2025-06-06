Стал известен режим работы МОККВД в День России

С 12 июня по 15 июня филиалы Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера будут работать по измененному графику. Плановые осмотры и консультации в праздничный день проводиться не будут. В остальные дни работа консультативно-диагностических отделений будет осуществляться по сокращенному расписанию, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Дневные стационары при консультативно-диагностических отделениях с 12 июня по 15 июня 2025 года работать не будут. Дневные стационары при круглосуточных стационарах будут открыты только 13 июня и 14 июня 2025 года с 09:00 до 15:00. Пациенты, находящиеся на лечении в круглосуточных стационарах, будут получать необходимую медицинскую помощь в полном объеме, без изменений.

«Будьте внимательны к своему здоровью и учитывайте изменения в расписании работы филиалов учреждения в праздничные дни», — сказала главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии министерства здравоохранения Московской области, кандидат медицинских наук Юлия Матушевская.

Рекомендуется планировать посещения врача заблаговременно, учитывая информацию в памятке. В случае необходимости срочной медицинской помощи следует вызвать скорую помощь по телефону 112.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.