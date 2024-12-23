Стал известен режим работы кождиспаснера Подмосковья в период новогодних каникул

В период с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года филиалы Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера будут работать по измененному графику. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В связи с новогодними праздниками прием пациентов будет приостановлен 29, 31 декабря 2024 года, 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января 2025 года. В оставшиеся дни работа будет осуществляться по стандартному или сокращенному графику. С 9 января 2025 года прием возобновится в обычном режиме.

«Будьте внимательны к своему здоровью и учитывайте изменения в расписании работы филиалов учреждения в праздничные дни», — предупреждает главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии министерства здравоохранения Московской области, кандидат медицинских наук Юлия Матушевская.

Рекомендуется планировать посещения врача заблаговременно, учитывая информацию в памятке. Однако, при возникновении ситуаций, угрожающих жизни или здоровью, следует незамедлительно вызвать скорую помощь по номеру 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.