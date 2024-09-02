Стал известен график работы мобильных пунктов вакцинации в округе Пушкинский

«Прививка защищает от гриппа и снижает риск других респираторных инфекций. Чтобы не допустить эпидемических вспышек в коллективах, необходимо иммунизировать против гриппа не менее 90% человек», — рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Татьяна Владимировна Хоменко.

Вакцинироваться нужно сейчас, чтобы до сезона гриппа организм успел выработать стойкий иммунитет к вирусу. Иммунитет против гриппа формируется в течение 2-4 недель. Оптимальное время для иммунизации — конец августа, сентябрь, октябрь. Прививка от пневмококка дополнительно защитит от пневмонии, бронхита, гайморита, менингита и т. д. Уточним, что пневмония и грипп — разные инфекции, и прививки от них разные, но делать их можно одномоментно. Обращаться в поликлинику или амбулаторию по месту прикрепления, детей вакцинируют в детских поликлиниках. Перед вакцинацией обязательный осмотр врача. В школы, детсады и на предприятия по заявке с начала сентября начнут выезжать мобильные бригады. Будут организованы и мобильные пункты вакцинации — с 7 сентября уже традиционный пункт откроется в «Аквареле», он будет работать по субботам с 10:00 до 14:00. Прививки можно будет сделать и в парках, где бригады врачей проводят первый этап диспансеризации.

Вакцинация производится бесплатно, в рамках программы ОМС. На этой неделе вакцинацию можно пройти во всех поликлиниках и амбулаториях, а также: 2 сентября с 9.00 до 13.00 в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Пушкинский» по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом 51А; 5 сентября с 9.00 до 13.00 в селе Левково на базе ФАП № 1; 7 сентября с 10.00 до 14.00 в ТЦ «Акварель» по адресу: М-8 Холмогоры, 33 км, строение 18; 7 сентября с 10.00 до 13.00 в городском парке культуры и отдыха г. Ивантеевка, по адресу: Студенческий проезд, дом 12.

В наличии имеются безопасные современные противогриппозные вакцины для взрослых «Совигрипп» и «Флю-М», «Ультрикс Квадри» — для детей. Для тех, кто хочет сразу обезопасить себя и от пневмококка — «Превенар-13».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.