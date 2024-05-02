Стал известен график работы мобильного ФАПа в Подольске в мае

Стал известен график работы мобильного фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в городском округе Подольск на май. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Так, 7 мая с 9:00 до 12:00 мобильный ФАП будут ждать в поселке Сельхозтехника; 14 мая с 9:00 до 12:00 услугами ФАПа могут воспользоваться жители поселка Александровка по адресу: ул. Центральная, дом № 36.

15 мая с 9:00 до 13:00 ФАП на колесах будет работать в мкр. Климовск по адресу: СЦ «Юность», проезд Юности, дом № 1. 21 мая с 9:00 до 12:00 все желающие могут посетить ФАП по адресу: поселок Дубровицы, дом № 49; 29 мая с 9:00 до 12:00 все желающие смогут посетить мобильный ФАП в селе Покров.

В фельдшерско-акушерском пункте на колесах есть электрокардиограф, портативный биохимический анализатор крови, измеритель концентрации глюкозы в крови, устройство для проверки артериального давления, детские и взрослые весы, ростомер.

Все желающие смогут измерить артериальное давление, рост и вес, сдать кровь на общий анализ и сделать ЭКГ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.