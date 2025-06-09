Стал известен график приема доноров в подмосковном центре крови в праздники

В центре крови Подмосковья на улице Металлургов, 37А в Москве 12 июня выходной день. Обособленные подразделения в Подольске (ул. Кирова, д. 9), Орехово-Зуево (ул. Барышникова, д. 13/5), Щелково (ул. Новая Фабрика, д. 8), Воскресенске (Больничный проезд, д. 5) не будут вести прием доноров — с 12 по 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В череде июньских выходных мы продолжаем заготовку донорской крови и ее компонентов. Очень важно поддерживать стабильный запас донорской крови, и поэтому, уважаемые доноры, будем рады вас видеть в рабочие дни наших учреждений. Напоминаем, что на цельную кровь запись не требуется», — сказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

На улице Металлургов, 37А в Москве прием доноров будет проходить 13, 14 и 15 июня с 8:00 до 14:00. С 16 июня учреждения службы крови Московской области начнут работу в обычном режиме согласно рабочему графику.

В июньские праздники будет проводиться и запись на сдачу компонентов крови. На тромбоцитаферез 11 июня откроется запись на 13 июня; 13 июня — на 14, 15 и 16 июня. Запись в 13:00 на сайте bloodcentrhub.space. На плазмаферез 13 июня откроется запись на 16 июня. Для записи на плазмаферез необходимо звонить по номеру +7 (495) 304-02-06 с 11.00 до 13.00. Внимание: с 12 по 15 июня заготовки плазмы не будет.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.