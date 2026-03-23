Срочно к врачу: как понять, что вас укусил энцефалитный клещ

При возникновении головной боли, симптомов гриппа, онемения после укуса клеща нужно срочно обращаться к врачу, заявил РИАМО главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров» Андрей Матюхин.

«Течение клещевого энцефалита часто бывает двухволновым, и первая волна симптомов — это и есть ранняя стадия заболевания. Инкубационный период после укуса инфицированного клеща обычно составляет от 4 до 28 дней. Затем следует первая фаза — лихорадочная. Ее симптомы очень неспецифичны и напоминают простуду или грипп: внезапное повышение температуры до 38–40°C, сопровождающееся ознобом. Также выраженная головная боль, тошнота и рвота», — говорит Матюхин.

Он отметил, что также течение может сопровождаться покраснением лица, шеи и верхней части туловища. Кроме того, сопутствующий симптом — боль в мышцах спины и шеи, слабость, быстрая утомляемость, ломота в мышцах и суставах. Эта фаза длится обычно от 2 до 7 дней. После этого наступает период затишья, когда температура нормализуется, и самочувствие улучшается. Этот период может длиться от 2 до 10 дней.

Врач добавляет, что примерно у 20-30% людей, после фазы затишья может наступить тяжелая форма течения, когда вирус поражает нервную систему. Она сопровождается признаками менингита или энцефалита: невыносимой головной болью, ригидностью затылочных мышц, нарушением сознания, судорогами и параличами.

«Поэтому так важно обратиться к врачу при первых же признаках недомогания после укуса клеща: любые гриппоподобные симптомы: повышение температуры, слабость, ломота в теле; выраженная головная боль, которая не проходит после приема обычных обезболивающих; тошнота и рвота, не приносящие облегчения; появление неврологических симптомов: онемение в конечностях, шаткость походки, заторможенность», — говорит врач.

Он отметил, что подтвердить диагноз на ранней стадии можно с помощью ПЦР-анализа крови или анализа на антитела. Надежной защитой от тяжелого течения болезни является только своевременная вакцинация.

