Спортивные врачи Подмосковья рассказали, как спорт снижает риск заболеваний у детей

Неделя Минздрава, посвященная профилактике неинфекционных заболеваний, проходит в Подмосковье с 26 января по 1 февраля. Спортивные врачи НИКИ детства объяснили, как регулярные занятия спортом помогают укрепить здоровье детей и снизить риск хронических болезней, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье с 26 января по 1 февраля проходит неделя, посвященная профилактике неинфекционных заболеваний. Специалисты отмечают, что регулярная физическая активность — один из самых эффективных способов предотвращения таких болезней.

Заниматься спортом рекомендуется с раннего возраста. Дети и подростки, которые ежедневно уделяют физкультуре не менее 60 минут, реже сталкиваются с хроническими заболеваниями по сравнению со сверстниками с малоподвижным образом жизни. Важно, чтобы физическая нагрузка соответствовала возрасту, состоянию здоровья и интересам ребенка.

Спортивный врач Дарья Коледова подчеркнула, что спорт способствует не только развитию мышц и выносливости, но и нормализует обмен веществ, укрепляет иммунитет, снижает уровень стрессовых гормонов и улучшает когнитивные функции. Физическая активность положительно влияет на работу сердца, сосудов, печени и поджелудочной железы.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева отметила, что формирование положительной мотивации к занятиям спортом особенно важно. Когда спорт становится частью повседневной жизни и приносит удовольствие, он помогает эффективно защищать организм от заболеваний. Физическая активность — это инвестиция в здоровье будущих поколений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.