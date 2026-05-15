Обновленный офис Сбера открыли в Чехове

Обновленный офис Сбера открылся в городском округе Чехов по адресу: ул. Гагарина, дом № 16. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой локации. Также в отделении появилась игровая зона для детей, сообщает пресс-служба Сбера.

Клиентам офиса доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, оформить сим-карты с подходящими тарифами, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по программам страхования, приобрести умные устройства — интеллектуальные колонки SberBoom и SberBoom Mini, умные ТВ-приставки SberBox и многое другое.

Управляющий Южным отделением Среднерусского банка Сбербанка Александр Герусов отметил, что главной целью трансформации является комфорт каждого посетителя.

«Мы полностью пересмотрели подход к организации пространства отделения, чтобы визит в банк был максимально удобным и приятным. Новый офис — это синергия современного дизайна, цифровых сервисов и живого общения с сотрудниками. Мы хотим, чтобы клиенты чувствовали нашу заботу на каждом этапе обслуживания», — подчеркнул Герусов.