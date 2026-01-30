«Спорадическая кривая»: почему в Крыму участились случаи бешенства

В начале 2026 года в Крыму зафиксировано два случая заражения бешенством среди диких животных. В районе Алушты, близ села Пушкино, найдена мертвая инфицированная лиса, а в Бахчисарайском районе в окрестностях села Богатырь бешеная куница напала на человека. Зампред Государственного комитета ветеринарии РК Энвер Умеров объяснил причины выхода зараженных животных к людям и поделился прогнозами о возможном росте числа случаев бешенства, сообщает Крымская газета .

По словам специалиста, вирус бешенства постоянно циркулирует в дикой природе. Главными переносчиками являются лисы, но также представляют опасность куницы, ежи и енотовидные собаки.

«Они в стадии агонии выходят из своей среды, нападают. Им уже все равно, они ничего не боятся. Природа так устроена, что вирус должен передаться», — пояснил Умеров.

В прошлом году в Крыму было выявлено 42 случая бешенства среди животных, что существенно превышает показатели предыдущих лет. Умеров подчеркнул, что динамика распространения бешенства в регионе циклична.

«Есть понятие „спорадическая кривая“: есть годы, когда она понижается, потом плавно выходит вверх. Между этими волнами — 3–5 лет. Сейчас мы движемся вверх по этой кривой», — уточнил эксперт.

При обнаружении очагов бешенства вводятся карантинные меры. Специалисты проводят обходы дворов, вакцинируют домашних животных и проводят дезинфекцию территории. В одном только Пушкине привито свыше 50 кошек и 35 собак. Основная цель — предотвратить распространение вируса в населенных пунктах.

Смертность от бешенства составляет 100%, напомнил Умеров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.