Специалисты заканчивают капремонт яхромской психбольницы

В психиатрической больнице провели монтаж новых систем водоотведения, отопления и канализации. Завершаются работы по благоустройству, монтажу мебели и медицинского оборудования.

«Это здание — середины 60-х годов прошлого века, очень изношенное. Поэтому коммуникации поменяли полностью, также полностью обновили кровлю», — рассказал представитель фирмы-подрядчика «Строй-СТК» Артур Пилтакьян.

Все этапы работ сопровождали специалисты подведомственного региональному министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области управления технического надзора капитального ремонта. Финансировались работы за счет областного бюджета.

«Проблем по ходу капремонта не было, заказчик принимал наши работы поэтапно, не торопил. В проект по ходу реконструкции изменений никто не вносил, что только ускоряло нашу работу», — добавил Пилтакьян.

Часть палат в главном корпусе психиатрической больницы уже обставлена новой мебелью, со дня на день врачи медучреждения ждут новую партию оборудования и мебели. Территория вокруг здания будет частично заасфальтирована, частично благоустроена декоративными растениями.

Работы по капремонту основного корпуса яхромского отделения психиатрической больницы № 5 велись в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.