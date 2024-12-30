Специалисты рассказали, как правильно приготовится к новогоднему застолью

Начните ужин со стакана воды, это самый распространенный совет, притом один из наиболее действенных в решении проблемы «как не переедать». Как известно, наш организм получает сигнал о том, что мы наелись, только спустя 30 минут после приема пищи, а иногда это время увеличивается до двух часов. Поэтому, чтобы чувство насыщения пришло раньше, чем вы потянетесь за очередным пирожным, ешьте медленно, тщательно пережевывая каждый кусочек, пока еда по консистенции не превратится в пюре. Не рекомендуем делать из пищи культа. Вы всегда можете попробовать то или иное блюдо вне зависимости от праздников. Поэтому старайтесь держать себя под контролем и налегайте на овощные закуски и тарталетки с салатами без майонеза. Это самая безобидная замена тяжелым блюдам — жареному мясу или картошке.

«Умеренные порции — залог стройности, поэтому старайтесь соблюдать правило: основное блюдо, мясное или рыбное, по размеру должно быть не больше смартфона, гарнир (рис, макароны) — с компьютерную мышь, а порция овощей — с ладонь. Таким образом, вы не съедите лишнего, но будете сыты. Между приемами пищи делайте паузы — танцуйте или просто выходите из-за стола, чтобы пообщаться с друзьями и новыми знакомыми. Это поможет вам отвлечься от трапезы и понять, хотите ли вы есть еще или нет», — советует врач-терапевт Протвинской больницы Лариса Остраницина.

Если вы переживаете за то, что не выдержите и сорветесь в новогоднюю ночь, замените праздничный ужин обедом, а под бой курантов выпейте бокал шампанского и закусите фруктами.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.