Специалисты Раменской больницы провели обследование в Загорновском ФАПе

Прием провели врачи центра здоровья Раменской больницы в рамках акции «Здоровье в село». Более 20 местных жителей смогли пройти комплексную диагностику состояния здоровья, не выезжая за пределы своего населенного пункта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе обследования специалисты проверили уровень сахара в крови пациентов, провели электронное картирование сердца, диагностику функции внешнего дыхания, измерили показатели сатурации крови. Также были проведены тесты на витаминно-минеральный баланс организма и риски развития остеопороза и атеросклероза. По результатам обследования врач-терапевт дал рекомендации пациентам.

По словам руководителя школы здоровья Раменской больницы Виктории Догорян, проведенные исследования позволяют выявить возможные заболевания на ранней стадии. После обследования 5 человек были направлены к узким специалистам для дальнейшей диагностики. Со всеми пациентами провели беседы о необходимости коррекции питания и физической активности.

Следующий выезд специалистов центра здоровья запланирован на 13 февраля в Бисеровский ФАП.

Запись на прием организована заранее через участковых фельдшеров и терапевтов по месту жительства. Обследование проводится бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.