Специалисты подмосковного центра СПИД выезжали более 30 раз в 2024 году

В 2024 году специалистами центра СПИД проведено 31 выездное мероприятие. В ходе выездных мероприятий свой ВИЧ-статус узнали 520 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Регулярно сдавая тест на ВИЧ-инфекцию, вы защищаете не только себя, но и своих близких. Проходить обследование на ВИЧ-инфекцию рекомендуется не реже 1 раза в год. Анализ на ВИЧ мы рекомендуем сдавать всем людям, независимо от пола, возраста и социального статуса. Каждый пятый в России не знает о своем диагнозе. Каждый уважающий себя человек должен знать свой ВИЧ-статус», — сказала заведующая отделением эпидемиологии и профилактики Ольга Горбунова.

930 человек прослушали лекции о профилактике ВИЧ-инфекции, подготовленные специалистами центра. Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно по адресу центра по борьбе со СПИДом: г. Котельники, мкр Силикат, 41а, а также в кабинетах тестирования по месту жительства.

Подробную информацию о ВИЧ/СПИДе можно найти на сайте.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.