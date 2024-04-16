Специалисты оценили условия работы и качество оказываемой помощи в больнице Рузы

Представители Одинцовского территориального отдела управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области провели профилактический визит подразделений Рузской больницы. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Рузского округа.

В рамках мероприятия специалисты оценили условия работы, процессы дезинфекции и стерилизации, соблюдение личной гигиены сотрудников и пациентов, а также провели проверку на соответствие медицинских стандартов безопасности и качества предоставляемой медицинской помощи.

Профилактический визит проводился в целях оценки соблюдения обязательных требований и дал возможность проведению осмотра, отбора проб — образцов, истребования документов, испытания, инструментального обследования и экспертизы. Проведенный анализ позволил выявить возможные проблемные моменты, связанные с организацией работы больницы, и предложить рекомендации по их устранению.

«Подобные профилактические визиты играют важную роль в обеспечении эффективного функционирования медицинских учреждений и защите здоровья наших жителей. Все замечания будут учтены и использованы в работе», — отметила главная медицинская сестра Рузской больницы Татьяна Данкевич.

После визита представители Роспотребнадзора подготовили подробный отчет, в котором отразили свои наблюдения и рекомендации. Полученные данные будут использованы администрацией больницы для улучшения условий работы, обеспечения безопасности и повышения качества предоставляемой медицинской помощи.

В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа «Здравоохранение».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже запущена.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.