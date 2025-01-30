Специалисты МОЦОМД поучаствовали в семинаре по психологической помощи семье

Накануне в Люберцах при поддержке фонда президентских грантов фонда Андрея Первозванного (в рамках программы «Святость материнства») стартовал первый день двухдневного семинара, исследующего современные аспекты психотерапии и психологической поддержки семей в стрессовых ситуациях. Мероприятие собрало профессионалов из различных областей, стремящихся обменяться опытом и освоить новые методы интервенции, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Особенное внимание уделялось механизмам, позволяющим эффективно поддерживать людей в кризисе, и методам стабилизации эмоционального состояния пострадавших. Московский областной центр охраны материнства и детства представили (МОЦОМД) специалисты трех структурных подразделений: Родильного дома, детской больницы и амбулаторного звена.

Спикерами встречи выступили эксперты в области медицины и перинатальной психологии — Игорь Добряков — кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева, и Алевтина Карпенко — главный внештатный психолог по планированию семьи министерства здравоохранения Воронежской области. Они представили не только актуальные доклады, но и разобрали вместе с участниками живые кейсы. Это позволит в будущем применять полученные знания в реальных условиях и ощутить на практике важность оперативной помощи.

«Значимость подобных мероприятий трудно переоценить. Ведь профессиональная подготовка и обучение сотрудников — ключевые факторы в обеспечении психологической поддержки, которая может сыграть решающую роль в восстановлении пациентов нашего центра после тяжелых переживаний и значительно повысить качество оказания медицинской помощи в целом», — отметила главный врач МОЦОМДа, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Татьяна Мельник.

В ходе семинара специалисты обсудили различные подходы к работе с эмоциональным травмами, включая когнитивно-поведенческую терапию. Участники получили возможность ознакомиться с методиками, способствующими созданию безопасной атмосферы, в которой пострадавшие могут открыто говорить о своих переживаниях. По завершении встречи участники отметили, что подобные мероприятия не только укрепляют профессиональные навыки, но и создают сообщество единомышленников, готовых работать над улучшением психологической помощи. Отметим, что руководство центра всячески поддерживает и поощряет инициативы, направленные на развитие профессиональных навыков сотрудников, что в дальнейшем способствует более слаженной работе различных подразделений.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.