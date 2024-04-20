Специалисты МОПЦ провели более 3 тыс успешных процедур ЭКО

Более 3 тыс. младенцев появились на свет «из пробирок» Московского областного перинатального центра (МОПЦ). Отделение вспомогательных репродуктивных технологий работает с 2007 года, рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

«Базовая программа ЭКО для пациентов, имеющих регистрацию и действующий полис Московской области, осуществляется в МОПЦ за счет средств ТФ ОМС. В программу входят следующие процедуры: стимуляция суперовуляции, пункция фолликулов пациентки с получением яйцеклеток, эмбриологический этап (оплодотворение яйцеклеток и „выращивание“ эмбрионов, перенос эмбрионов пациентки в полость матки, криоконсервация эмбрионов, базовые лабораторное обследование и лекарственное обеспечение в период проведения базовой программы ЭКО», — рассказала заведующая отделением ВРТ МОПЦ Елена Федорова.

Специалисты МОПЦ проводят все существующие сегодня варианты программ ВРТ. Это экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), инъекция сперматозоида в яйцеклетку, применяется при тяжелых формах мужского бесплодия (ИКСИ), в том числе ПИКСИ, ЭКО-крио, вспомогательный хетчинг, ЭКО с донорской спермой, ЭКО с донорскими ооцитами, программа «Суррогатное материнство», криоконсервация спермы, эмбрионов и ооцитов, предимплантационное генетическое тестирование, искусственная инсеминация спермой мужа или партнера, искусственная инсеминация спермой донора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.