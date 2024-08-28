Специалисты МОНИКИ стали экспертами в олимпиаде по хирургии

Сотрудники отделения хирургии сосудов и ишемической болезни сердца МОНИКИ им. Владимирского стали экспертами на завершающем этапе олимпиады по топографической анатомии и оперативной хирургии на медицинском факультете Государственного университета просвещения. Пять команд по три человека соревновались в наложении проксимального и дистального анастомозов на свином сердце с сохраненной дугой аорты, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Анастомоз — это хирургический метод, используемый для установления нового соединения между двумя структурами, которые переносят жидкость, такими как кровеносные сосуды и артерии. Эксперты оценивали время выполнения, согласованность работы команды, герметичность и проходимость анастомозов, внешний вид хирургического шва.

После всех выполненных заданий эксперты — сердечно-сосудистые хирурги МОНИКИ им. Владимирского Павел Сотников и Сергей Загаров — продемонстрировали свои навыки при наложении коронарных анастомозов на представленных моделях сосудов и свином сердце.

«При выполнении анастомозов всегда необходимы профессионализм, большой опыт и высокая точность. Будущие хирурги соревновались в качестве и скорости выполнения этой манипуляции. Такой опыт сильно поможет им в дальнейшей работе и при непосредственном участии в реальной операции. Благодаря участию в таком мероприятии мы могли познакомиться с будущими коллегами, увидеть их потенциал и, конечно, поделиться собственным многолетним опытом, который точно пригодится в практике молодым специалистам», — рассказал Загаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы в сфере здравоохранения. Он подчеркнул, что сегодня главные врачи, руководители отделений имеют возможность прямой связи с министром здравоохранения области, а также представителями власти.

По его словам, постоянный диалог помогает решать проблемы и слышать новые инициативы, чтобы система здравоохранения работала более эффективно.