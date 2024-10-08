Специалисты МОККВД повышают квалификацию по оказанию первой помощи

В рамках непрерывного медицинского образования врачи-дерматовенерологи Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера продолжают совершенствовать свои навыки, в том числе в области сердечно-легочной реанимации, на базе кафедры скорой и неотложной помощи Московского областного научного-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В октябре специалисты регулярно посещают учебные занятия, на которых профессор Михаил Руденко рассказывает об истории развития, основоположниках и эволюции методов реанимации, а также подчеркивает значение своевременной помощи и правильной последовательности действий при проведении реанимационных мероприятий. Врачи подробно разбирают порядок оказания первичного реанимационного комплекса, начиная с оценки состояния пациента, проверки дыхания и пульса, до начала компрессии грудной клетки и искусственного дыхания. Особое внимание уделяется технике выполнения этих этапов, чтобы избежать ошибок и максимально повысить шансы на спасение жизни.

«Для нас важно, чтобы каждый сотрудник обладал актуальными знаниями и навыками оказания первой помощи. Постоянное совершенствование в этой сфере — это не только гарантия профессионализма, но и гарантия безопасности наших пациентов и коллег», — сообщает заместитель главного врача Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера по медицинской части, врач-дерматовенеролог Елена Авербух.

Повышение качества медицинской помощи является приоритетной задачей учреждения, а освоение новых навыков — неотъемлемой частью этого процесса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.