Пассажиры «Мострансавто» совершили около 270 тыс поездок по дачным маршрутам

С начала дачного сезона в апреле этого года жители и гости Московской области совершили порядка 270 тыс. поездок на автобусных маршрутах, следующих к дачам, загородным участкам и СНТ. В этом году в Подмосковье «Мострансавто» совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры МО запустило 35 автобусных маршрутов к садоводческим и дачным объединениям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Самыми востребованными «дачными» маршрутами у пассажиров стали № 51 «Орехово-Зуево (Церковь) — Новый Снопок», на котором было совершено более 45 тыс. поездок, № 10 «Автостанция — Юбилейное» с показателем в 43 тыс. трансакций, а также № 21 «Раменское (3-й квартал) — ст. Бронницы — Пласкинино (Сады)», где жители и гости региона зафиксировали более 26 тыс. операций.

Самым популярным способом регистрации проезда на всех маршрутах стали социальные карты жителя Московской области и москвича — зафиксировано более 197 тыс. трансакций. Отметим, что на всех маршрутах возможна только безналичная оплата проезда: по банковским картам пассажиры совершили свыше 49 тыс. поездок, по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка» — более 22 тыс.

Дополнительные маршруты вводятся ежегодно для обеспечения комфортного передвижения жителей Московской области и Москвы до садовых и дачных товариществ. Расписание синхронизировано с графиком движения электропоездов. Воспользоваться «дачными» маршрутами пассажиры могут вплоть до октября-ноября: точная дата окончания работы варьируется для каждого маршрута.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об открытии четырех разноуровневых пешеходных перехода. Работы ведутся в рамках региональной госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».



«До конца года введем 4 разноуровневых — в Ленинском, Серпухове, Раменском, а также в Люберцах — им уже пользуются люди, сейчас завершаем установку лифтов. Еще один переход недавно открыли в Реутове», — заявил губернатор.

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