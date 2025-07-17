Почти 310 человек стали донорами в Подмосковье в 2025 году

Жители Московской области, регулярно сдающие кровь и ее компоненты, могут получить звание «Почетный донор России». Всего на данный момент в Московской области проживают почти 28 тыс. почетных доноров, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Благодаря отзывчивым и ответственным людям, наш регион полностью обеспечен донорской кровью и ее компонентами. Человек, регулярно сдающий кровь и ее компоненты, может быть удостоен звания «Почетный донор России». С начала года в регионе такое звание получили 307 человек. Напомню, что в нашем регионе предусмотрены ежегодные выплаты и региональные меры социальной поддержки для почетных доноров», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Более подробно ознакомиться с правилами присвоения звания «Почетный донор России» можно на сайте Московского областного центра крови.

Стать донором может любой житель старше 18 лет, который не имеет противопоказаний к донорству крови и прошел специальное медицинское обследование перед донацией, непосредственно в учреждении службы крови перед кроводачей. Для того чтобы получить статус почетного донора, необходимо сдать кровь 40 раз, плазму 60 раз или сочетать сдачу цельной крови и ее компонентов.

Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови, Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных и без записи на цельную кровь с 8.00 до 14.00. Адрес: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Сайт. Телефон координационного центра донорства крови 8 (495) 305-77-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.

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