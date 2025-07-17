В Реутове ведется реконструкция водозаборного узла по просьбе жителей округа

В Реутове глава городского округа Филипп Науменко и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов провели выездной обход и проинспектировали ход реконструкции водозаборного узла № 9, обеспечивающего водой северную часть города — порядка 40% населения, то есть около 50 тыс. жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Модернизация построенного в 1968 году водозабора осуществляется по наказам жителей, которые были внесены в Народную программу «Единой России». Работы стартовали в этом году сразу после завершения отопительного сезона», — рассказал глава округа Филипп Науменко.

На сегодняшний день завершен демонтаж устаревшего оборудования, выполнен разбор бетонных оснований, проведено устройство обводного трубопровода. В ближайшее время начнется усиление фундамента здания и монтаж новых систем жизнеобеспечения. Насосное оборудование, вентиляция, запорная арматура, внутренняя отделка и фасад — все будет заменено.

Текущая строительная готовность объекта — 17%. Планируется завершение всех работ до начала отопительного сезона.

После реконструкции производительность станции увеличится вдвое, что обеспечит стабильную и качественную подачу питьевой воды для значительной части горожан.

Программа модернизации систем водоснабжения охватывает и другие объекты Реутова: город продолжает планомерную работу по улучшению качества воды и надежности инженерной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по подготовке отопительного сезона в Подольске. Здесь модернизируют систему теплоснабжения. В городском округе уже отремонтировали три котельные и перекладывают семь участков теплотрассы протяженностью 14,5 км.

«На модернизацию коммунальной инфраструктуры за пять лет во все округа Подмосковья будет инвестировано около 300 млрд рублей. Это предполагает надежные котельные с новыми котлами, новой аппаратурой, с очень высоким уровнем автоматики. Здесь, в микрорайоне Климовск, котельная была в запущенном состоянии. А сейчас проведены все необходимые мероприятия по ее модернизации», — заявил Воробьев.

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