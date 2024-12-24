Специалисты МОККВД обсудили новые подходы к лечению акне на конференции

Московский областной клинический кожно-венерологический диспансер успешно провел научно-практическую конференцию «Опыт системной терапии акне: анализ клинических ситуаций». Мероприятие было посвящено актуальным вопросам диагностики и лечения акне — распространенного дерматологического заболевания, оказывающего значительное влияние на качество жизни пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Врачи-дерматовенерологи и врачи-косметологи Московской области рассмотрели доклады, демонстрирующие наиболее эффективные схемы лечения, с учетом тяжести заболевания, индивидуальных особенностей пациентов и сопутствующих факторов. Спикеры поделились своим опытом работы с различными препаратами, анализируя результаты лечения и возможные побочные эффекты. Особое внимание было уделено практическому применению современных методов диагностики, позволяющих своевременно выявлять различные формы акне и определять оптимальную стратегию лечения.

«Обмен опытом и новые знания в области лечения акне крайне важны для врачей и необходимы в целях повышения качества жизни наших пациентов. Мы уверены, что данное мероприятие внесет существенный вклад в развитие дерматологии и совершенствование методов лечения этого распространенного заболевания», — объясняет заместитель главного врача Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера по медицинской части, врач-дерматовенеролог Елена Авербух.

Проведение подобных конференций способствует укреплению профессиональных связей и повышению уровня квалификации специалистов, что положительно сказывается на оказании медицинской помощи по дерматологии в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.