Специалисты МОДКТОБ вступили в ряды профсоюзных деятелей

В Подмосковье стартовал уникальный четырехдневный курс подготовки председателей первичных профсоюзных организаций здравоохранения Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В рамках обучения курсанты получат уникальную возможность глубже понять, что такое профсоюз и какую важную роль он играет в жизни каждого работника здравоохранения Московской области. Лекторы подробно расскажут: какие права работников профсоюз защищает, обеспечивает социальные и трудовые гарантии, а также способствует созданию безопасных и комфортных условий труда», — сказал председатель первичной профсоюзной организации МОДКТОБ, врач-травматолог-ортопед МОДКТОБ Георгий Труммель.

Профсоюз здравоохранения Московской области — это не просто организация, а это сообщество единомышленников, которые готовы поддержать друг друга и выступить за достойные условия труда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.