Специалисты МОДКТОБ прооперировали подростка с 6 пальцами на стопе

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) обратились родители 15-летнего подростка с шестью пальцами на ноге. Патология доставляла ему физический дискомфорт, а также трудности в подборе обуви. После всех необходимых диагностических мероприятий врачи МОДКТОБ приняли решение о плановом хирургическом лечении. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Пациенту проведена реконструктивная операция и удаление шестого пальца. Благодаря хирургическому вмешательству, подростку не только создано анатомически верное строение стопы, но и предупрежден физический дискомфорт, от которого ежедневно он страдал», — рассказала врач-травматолог-ортопед МОДКТОБ Джамиля Кукуева.

Со слов специалиста, со временем функциональность стопы придет в норму, а последствия патологии не дадут о себе знать. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке из стационара.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.