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Специалисты МОДКТОБ посетили конференцию по ортопедическим проблемам детей с ДЦП

Рабочая неделя завершается научно-образовательной конференцией «Ортопедические проблемы у детей с ДЦП», которая была организована одним из ведущих лечебно-диагностических, научно-исследовательских, образовательных и методических центров травматологии и ортопедии. Конференцию посетили специалисты МОДКТОБ. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Научные конференции необходимы для обмена опытом с коллегами, презентации новых методов лечения, перспективы научного и личностного роста.

«Только за этот месяц было организовано уже 2 больших научных события, связанных с травматолого-ортопедическим профилем», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Несмотря на плотный график, специалисты МОДКТОБ стараются не пропускать ключевые события научного сообщества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.