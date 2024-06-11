Специалисты МОДКТОБ на постоянной основе консультируют детей Подмосковья

Следующий выезд бригады МОДКТОБ планируется 17 июня в консультативно-диагностический центр Дмитровской областной больницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

На регулярной основе заведующий консультативно-диагностической поликлиникой Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) Олег Чучарин осуществляет выездные консультации в детские консультативно-диагностические центры Московской области.



«В среднем за один выезд травматолог-ортопед проводит прием 30 детей с патологией опорно-двигательного аппарата, часть из которых, при необходимости, направляется на стационарное лечение в МОДКТОБ. Отбор пациентов на консультацию к нашим специалистам осуществляют травматологи-ортопеды детских областных лечебных учреждений. МОДКТОБ сотрудничает с консультативно-диагностическими центрами Дмитровской городской больницей и центральной городской больницей им. М. В. Гольца», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед МЗ МО, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Следующий выезд бригады МОДКТОБ планируется 17 июня в консультативно-диагностический центр Дмитровской областной больницы.

За 2023 год было организовано 6 выездов бригады МОДКТОБ.

Выездная работа врачей проводится при поддержке министерства здравоохранения Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.