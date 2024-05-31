Специалисты Домодедовской больницы провели конференцию по борьбе с инфекциями

Врачи Домодедовской больницы провели межрегиональную онлайн-конференцию по теме борьбы с инфекционными болезнями. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мероприятие организовало министерство здравоохранения Московской области, МОНИКИ, а также причастные учреждения федерального значения.

Председателем программного комитета назначили опытный специалист Домодедовской больницы, курирующая подготовку будущих молодых врачей-инфекционистов на базе МОНИКИ, Лидия Скляр — д. м. н., профессор, заведующая кафедрой инфекционных заболеваний МОНИКИ, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения Московской области.

Секретарем программного комитета являлась также специалист Домодедовской больницы А. Ю. Ушакова — доцент кафедры инфекционных заболеваний МОНИКИ, секретарь научно-практического общества инфекционистов Московской области.

Научно-практическая межрегиональная онлайн-конференция с международным участием прошла 29 мая по теме «Медицина регионов: эпидемиология, диагностика, лечение и профилактика социально-значимых и особо опасных инфекций». К эфиру присоединились свыше 170 специалистов в различных областнях медицины — инфекционисты, акушеры-гинекологи, эпидемиологи, педиатры и др.

«Такие масштабные мероприятия способствуют повышению профессиональной квалификации специалистов в сфере борьбы с инфекционными болезнями. Было полезно и интересно узнать о работе коллег в других странах и регионах, а также поделиться собственным опытом», — прокомментировала Скляр.

В числе участников межрегиональной онлайн-конференции — представители Республики Беларусь, Казахстана, Узбекистана, Владивостока. Спикерами подняты такие актуальные в отдельных регионах вопросы как особенности кори у беременных, вакцинация от папилломавирусной инфекции ВИЧ- инфицированных пациентов, борьба с коклюшной и менингококковой инфекцией. Скляр рассказала коллегам о профилактике парентеральных вирусных гепатитов у медицинских работников.​

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше. «Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.