Специалистов онкодиспансера Подмосковья наградили благодарностями губернатора

Специалистов Московского областного онкологического диспансера наградили благодарностями губернатора Московской области за добросовестный труд в области здравоохранения, высокий профессионализм и достигнутые успехи в медицинском обслуживании Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Я впервые получил благодарность от имени губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, и мне очень приятно, что мою работу отметили и оценили. Эта благодарность является не просто символом признания, но и мотивирующим фактором для меня. Такое доверие и признание придают мне уверенности в своих силах и стремлении продолжать работать на высшем уровне», — поделился заведующий эндоскопическим отделением областного онкодиспансера Дмитрий Кирейчук.

Всего в Московском областном онкологическом диспансере трудятся 800 сотрудников, из них 194- врачи, средний медицинский персонал — 344 человека. Московский областной онкологический диспансер — это крупнейшее, современное учреждение Московской области. Многолетний клинический опыт, высокий профессионализм сотрудников позволили достичь высоких результатов в лечении и профилактике онкологических заболеваний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.