Специалист рассказала, когда начинать терапию для детей с аутизмом

Терапию у детей с расстройством аутистического спектра (РАС) нужно начинать как можно раньше, в идеале — с 18 месяцев, сообщила РИАМО поведенческий терапевт и семейный консультант Елена Калашникова.

Тема детей с аутизмом не пользуется широкой оглаской, многие считают ее неприятной для обсуждения. Из-за этого вокруг нее ходит очень много мифов. В связи с этим проблема раннего выявления аутизма стоит очень остро. Родители детей с особенностями порой не знают, что делать и к кому обращаться, а другие не идут за помощью, опасаясь стигматизации от общества.

«В идеале, начиная с 18 месяцев, если уже есть тревожные признаки (надо начинать терапию — ред.). Мозг в этом возрасте особенно пластичен, и даже короткие занятия дают результат. Мы не „лечим аутизм“, мы развиваем необходимые навыки, чтобы ребенку стало проще жить и взаимодействовать с миром. Навыки не академические, а в первую очередь житейские. Существуют различные тестирования, которые позволяют выявить, с чего начать, и составить индивидуальную поведенческую программу», — сообщила Калашникова.

Специалист уверена, что аутизм — это не приговор. При должной и своевременной помощи ребенок может успешно адаптироваться и встроиться в общество. В пример она приводит одного из своих подопечных. Ребенка начали сопровождать в 1 год и 10 месяцев. Сейчас ему 4 — он ходит в обычный детский сад, играет с детьми, говорит фразами. А ведь вначале был практически не разговаривающим, не смотрел в глаза и не понимал обращенную речь, много кричал и плакал.

7 марта фонд Андрея Первозванного и центр «Наш солнечный мир» запустили межрегиональный журналистский проект «Ранняя диагностика аутизма». Он организован в развитие проведенного в декабре 2024 года проекта «Один день вместе», в рамках которого журналисты провели время с семьей с ребенком с РАС, написали репортаж о повседневных радостях и сложностях, с которыми семья сталкивается, и опубликовали 21 материал в СМИ 19 регионов России. Статьи журналистов были собраны на странице сайта, чтобы показать судьбу детей с РАС в разных уголках России.

2 апреля будет отмечаться Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Этот день призван обратить внимание на помощь людям с аутизмом и повысить уровень их жизни.