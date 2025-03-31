Специалист объяснила, какие признаки могут указывать на РАС у ребенка

На ранней стадии развития аутизма важно обращать внимание на поведение ребенка и не игнорировать тревожные сигналы, сообщила РИАМО заместитель руководителя центра реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир», руководитель реабилитационной программы и направления «Первичная диагностика» Ксения Дерябина.

«Часто необычное поведение ребенка молодые и неопытные родители принимают за обычное, предполагая, что так себя ведут все дети. На что нужно обратить внимание: частые истерики ребенка, в которых его невозможно успокоить длительное время, необычные интересы ребенка, которые он повторяет вновь и вновь изо дня в день, например, не прекращая, бегает по кругу, прыгает, машет руками перед глазами, одинаково выкладывает игрушки в рядочки или кучки», — сказала Дерябина.

Она добавила, что у ребенка может снизиться интерес к социальному взаимодействию — он перестает реагировать на обращение родителей и близких, не отвечает другим детям, ведет себя так, как будто не слышит, хотя хорошо реагирует на знакомые звуки — мультики или предложение съесть конфету.

«Часто дети перестают смотреть в глаза родителям и окружающим. Не проявляют желания играть и общаться с родителями или другими взрослыми и детьми. Также у детей с риском развития РАС перестает развиваться речь, они могут постоянно произносить одни и те же звуки, но не говорят и не обращаются речью к родным и окружающим», — отметила специалист.

Дерябина уточнила, что особенности поведения в раннем возрасте могут быть ошибочно приняты за признаки аутизма — в этом может разобраться только специалист.

«Лучше перестраховаться и обратиться к специалисту, начать можно с прохождения скрининг-теста M-CHAT-R/F. Главное, на что должны обращать внимание родители, — это то, как общается ребенок с ними и с другими детьми, например на детской площадке, не игнорирует ли ребенок окружающих его людей», — заключила она.

Материал подготовлен в рамках межрегионального журналистского проекта «Ранняя диагностика аутизма», организованного фондом Андрея Первозванного и центром «Наш солнечный мир» при поддержке аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Его цель — привлечь внимание к важности раннего выявления РАС и поддержать специалистов, родителей и детей, которым требуется помощь.

Проект стал продолжением инициативы «Один день вместе», реализованной в декабре 2024 года. Тогда журналисты из разных регионов провели день с семьями, воспитывающими детей с РАС, рассказали об их повседневной жизни и опубликовали 21 материал в СМИ 19 регионов России. Эти истории были собраны на специальной странице сайта, чтобы показать судьбу таких семей по всей стране и способствовать формированию более доступной и поддерживающей общественной среды.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма отмечается ежегодно 2 апреля, начиная с 2008 года. Цель даты — подчеркнуть необходимость помогать людям, страдающим неизлечимым заболеванием, и повышать уровень их жизни.