Специалист Минздрава России дал высокую оценку работе Подмосковной скорой помощи

В Санкт-Петербурге 10 июня открылся 24-й Всероссийский научно-практический конгресс с международным участием «Скорая медицинская помощь — 2025». В его работе принимает участие делегация Московской областной станции скорой медицинской помощи во главе с ее руководителем Константином Масловым. На медицинском форуме в течение двух дней рассматривались основополагающие темы функционирования скорой медицинской помощи, например, такие как цифровизация и создание стационаров «скорой». На конгрессе была дана высокая оценка работе Подмосковной скорой, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Московская область — одна из самых перспективных для нас точек роста. Это уникальный и лидирующий регион для развития скорой помощи, где можно выстроить все виды медицинской помощи: от первичной — до самых сложных высокоспециализированных видов, » — подчеркнул главный внештатный специалист по скорой помощи Минздрава России, академик Сергей Багненко.

Опыт Подмосковной скорой востребован. Среди докладчиков на Всероссийском конгрессе «Скорая медицинская помощь — 2025» — Игорь Серебренников — заместитель главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Подмосковья. Он рассказал о тактике спасения пациентов при мерцательной аритмии на догоспитальном этапе.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.