Специалист Кирюшкина рассказала о способах лечения рака без операций

Ежедневно врачи Института ядерной медицины в подмосковных Химках добиваются впечатляющих результатов в лечении пациентов, страдающих разнообразными онкологическими заболеваниями. В разговоре с РИАМО старший медицинский физик отделения радиотерапии ОП «ИЯМ» Химки АО «Медицина» Диана Кирюшкина рассказала, как на сегодняшний день специалисты лечат рак без хирургического вмешательства.

Когда традиционное хирургическое вмешательство становится неэффективным, медицинские специалисты прибегают к инновационным методам лучевой терапии, позволяющим проводить ранее невозможные процедуры. Медицинское учреждение в Химках специализируется на лечении широкого спектра онкологических патологий — от новообразований в головном мозге до костных метастатических поражений.

«У нас был пациент с опухолью позвоночника, которую невозможно было удалить хирургическим путем. После прохождения курса облучения на аппарате TrueBeam опухоль сократилась до такой степени, что ее удалось оперативно удалить. В настоящее время мужчина ведет полноценную жизнь», — рассказала Кирюшкина.

Как это работает

Функционирование современных линейных ускорителей можно сравнить с работой высокоточного оружия — они избирательно воздействуют на злокачественные образования, сохраняя окружающие здоровые структуры. При онкологических заболеваниях различных локализаций применяются дифференцированные подходы к лечению.

Для новообразований головного мозга врачи предпочитают стереотаксическую радиохирургию с единичным интенсивным облучением. Терапия карциномы предстательной железы проводится по более мягкому протоколу, включающему от пяти до семи терапевтических сессий. Вторичные опухолевые очаги в печени или легочной ткани требуют применения особой методики, адаптированной к респираторному циклу пациента.

Контроль

Медицинский физик подчеркнула исключительную точность используемых технологий, которая превосходит возможность попадания в миниатюрную цель с большой дистанции. Для обеспечения такой прецизионности каждая установка подвергается ежесуточной калибровке с использованием специализированных инструментов контроля качества.

Радиотерапия может быть особенно полезной для пациентов с различными онкологическими заболеваниями. Эффективность этого метода наблюдается при онкологии мозга и позвоночника, начальных стадиях карциномы предстательной железы, а также когда раковые клетки распространились на костные ткани или лимфатические узлы. Кроме того, данная методика показывает хорошие результаты при возвращении заболевания после хирургического вмешательства.

Своевременное обращение за медицинской помощью значительно увеличивает шансы на положительный результат лечения. Важно отметить, что жители могут получить необходимую терапию в Институте ядерной медицины, расположенном в Химках, по программе обязательного медицинского страхования.

Врачи, специализирующиеся на радиотерапии, реалистично оценивают возможности своего метода лечения, признавая его ограничения, но подчеркивая ценность в безвыходных ситуациях. Спасительным решением для значительного числа больных выступает именно лучевая терапия, которая дарит надежду в случаях, когда альтернативные методы лечения оказываются неэффективными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.