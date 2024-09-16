Спасти позвоночник: ученые предложили лечить грыжи гелем с муцином

Группа исследователей из разных стран разработала и предложила врачам новый специальный гель с содержанием муцина. Он сможет помочь заживлению межпозвоночных грыж, сообщает портал «Узнай.ру» со ссылкой на ТАСС.

Новое лекарство позволит блокировать атаку межпозвоночных дисков клетками иммунитета, избавит пациентов от боли и предотвратит дальнейшее разрушение тканей, возникающее из-за удаления поврежденных фрагментов.

Когда собственные вещества организм ошибочно воспринимает как чужеродные, возникает иммунный ответ против нормальных клеток. В этом случае и возникают осложнения.

Гелеобразный препарат состоит из синтетических аналогов белка муцина, клетки опухолей используют его в качестве барьера от всего остального организма. Ученые сначала испытали новинку на подопытных крысах: за ними наблюдали в течение 24 недель. В результате белковый гель приостановил дальнейшую деградацию дисков.