Советы врача, которые спасут жизнь: как правильно помочь при эпилепсии?

Врач: при приступе эпилепсии надо создать безопасное окружение около человека

Приступ эпилепсии возникает внезапно, и окружающие часто не знают, как правильно помочь человеку в этот момент, поэтому главное — не поддаваться панике, сообщила РИАМО врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Главное — нельзя поддаваться панике. Приступ, как правило, возникает внезапно: человек падает, тело вытягивается, голова запрокидывается. Через несколько секунд мышцы начинают сокращаться и расслабляться, возникают судороги. Человек может хрипеть, у него синеют губы, выделяется пена изо рта», — объяснила Демьяновская.

Она добавила, что через несколько минут состояние стабилизируется, человек приходит в себя, но чувствует слабость, усталость, головную боль. Иногда в течение суток может сохраняться слабость в конечностях. Приступы эпилепсии чаще всего не представляют угрозы для жизни, если правильно оказать помощь.

«В первую очередь нужно создать безопасное пространство вокруг человека: убрать твердые и острые предметы, подложить под голову что-то мягкое — одеяло или сложенную куртку. Не стоит пытаться удерживать человека или засовывать ему в рот посторонние предметы — это может привести к травмам», — предупредила врач.

Демьяновская уточнила, что если дыхание нарушено, возникло западение языка или приступ длится дольше 5 минут, необходимо срочно вызвать скорую помощь.

«После приступа человека нужно успокоить и дать ему время прийти в себя. Важно напомнить, что состояние после приступа сопровождается растерянностью и страхом — поддержка близких играет в этот момент важную роль», — заключила невролог.

Ежегодно 26 марта отмечается Фиолетовый день (День больных эпилепсией). Фиолетовый — международный цвет эпилепсии, выбранный не случайно: он позитивно влияет на нервную систему и уменьшает тревогу, фобии и страхи.

Цель этого дня — повышение осведомленности об эпилепсии — одном из самых распространенных неврологических заболеваний.