Сотрудников детского отделения онкодиспансера Подмосковья отметили грамотами

В этом году международный день детей, больных раком, стал особенным событием для сотрудников онкологического (детского) отделения № 7 Московского областного онкологического диспансера. В торжественной обстановке их труд и самоотверженность были отмечены почетной грамотой, что стало признанием их вклада в борьбу с одним из самых тяжелых заболеваний современности, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Сотрудники онкологического (детского) отделения № 7 ежедневно ведут непростую борьбу за жизнь маленьких пациентов. Их работа требует не только профессионализма, но и невероятной эмоциональной стойкости. Врачи, медсестры и другой медицинский персонал проявляют чуткость и заботу, поддерживая не только детей, но и их семьи в трудные моменты», — рассказал главный врач областного онкодиспансера Владимир Асташов.

В онкологическом (детском) отделении № 7 областного онкодиспансера получают лечение дети с заболеваниями кроветворной и лимфатической ткани (острые и хронические лейкозы, лимфомы), солидными опухолями различной локализации (саркомы, опухоли печени, почек, надпочечников, костей и т. д.). Лечение проводится по современным программам, используя весь арсенал доступных в настоящее время методов терапии. Ежегодно в клинике проходят лечение около 2,5 тысячи детей со всей области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.