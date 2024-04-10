Сотрудники тубдиспансера провели встречи с персоналом больниц Подмосковья

С 24 марта по 24 апреля 2024 года проводится месячник по борьбе с туберкулезом, основная цель которого заключается в информировании населения о проблеме туберкулеза. В этой работе участвуют не только общественные организации, но и медицинские учреждения Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В ходе встреч был сделан особый акцент на значимость первичного звена в своевременной диагностике туберкулеза, а также были обсуждены вопросы нормативно-правовой базы. Мы активно обсуждали современные аспекты профилактики, диагностики и лечения туберкулеза», - поделился главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

В Электростальской городской больнице были проведены семинары для персонала детских поликлиник. Были организованы теоретические и практические занятия по методике иммунодиагностики туберкулеза у детей, за которыми последовало итоговое тестирование и зачет. На базе детской поликлиники №17 города Балашиха состоялась конференция с участием педиатров по вопросам вакцинопрофилактики, иммунодиагностики и раннего выявления туберкулеза у детей и подростков. Для сотрудников Красногорской городской больницы, поликлиник № 2 и 3 провели конференции на тему: «Мониторинг выявления туберкулеза - взаимодействие фтизиатрической службы и общей лечебной сети».

В поликлинике №5 Мытищинской областной больницы прошла конференция для врачей всех специальностей по вопросам раннего выявления и профилактики туберкулеза. В конференции приняли участие врачи-терапевты, специалисты различных областей. Была проведена демонстрация запущенных форм туберкулезного процесса, выявленных в течение 2023 года, на территории обслуживания поликлиники.



Также были представлены эпидемиологические данные о заболеваемости и смертности от туберкулеза на территории города Мытищи за последние три года. По результатам встреч было принято решение о дальнейшем совместном информировании населения курируемой территории о важности профилактических осмотров для снижения риска развития туберкулеза.



Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.



«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.