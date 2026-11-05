Сотрудники скорой помощи Подмосковья получат новую форму

Новые комплекты формы поступили на Московскую областную станцию скорой медицинской помощи. Их распределяют по всем постам и подстанциям для медработников выездных бригад, водителей, диспетчеров и старших врачей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Комплекты новой формы для сотрудников скорой помощи Подмосковья закупили в 2026 году. При разработке учитывали пожелания работников к цветам, материалам и крою.

«Сотрудники скорой помощи ежедневно работают в непростых условиях, в любую погоду выезжают на вызовы, спасают жизни пациентов. Поэтому для нас важно обеспечить их не только современным оборудованием, но и качественной, удобной форменной одеждой», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Форма получила обновленный дизайн. Цвет одежды зависит от профиля бригады: для сотрудников реанимационных бригад предусмотрен красный, общепрофильных — васильковый. Водители получат темно-синюю форму.

В комплект входят летние и утепленные брюки, футболка, рубашки с коротким и длинным рукавом, поло, джемпер, жилет, демисезонная и зимняя куртки, а также шапка. Такой набор позволяет подбирать одежду по сезону и погоде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.