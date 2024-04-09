Сотрудники областного онкодиспансера приняли участие во Всероссийской акции

Сотрудники Московского областного онкологического диспансера приняли участие во Всероссийской акции «10 тысяч шагов к здоровью», которая была проведена в честь дня здоровья. Мероприятие прошло в парке «Пехорка» и собрало более 100 человек из региона, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Мы поддерживаем активный образ жизни и спорт, участвуем в городских мероприятиях и регулярно занимаемся волейболом. На эту акцию мы пришли вместе с нашими семьями, потому что важно демонстрировать пример нашим детям», - поделилась специалист по связям с общественностью Вероника Грачева.

Акция основана на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения о выполнении от 6 до 10 тысяч шагов в день.



Основная цель акции «10 000 шагов к здоровью» заключается в популяризации ходьбы как естественной и доступной формы физической активности, идеальной для поддержания здоровья и физической формы.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.



«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.