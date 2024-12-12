Сотрудники МОККВД подвели итоги работы за 2024 год

В Московском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере состоялся важный семинар, посвященный вопросам организации службы по внутренунему контролю качества и безопасности медицинской деятельности. Основной акцент мероприятия был сделан на командном подходе, который играет ключевую роль в достижении высоких стандартов обслуживания пациентов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Только благодаря совместной работе, взаимной поддержке и стремлению к единой цели мы сможем предоставить нашим пациентам медицинскую помощь самого высокого уровня», — отмечает главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии министерства здравоохранения Московской области, кандидат медицинских наук Юлия Матушевская.

В рамках семинара специалисты прошли тренинг под названием «Ретроперспектива 2024», направленный на оценку результатов работы за уходящий год. Участники детально рассмотрели как положительные моменты, так и области, требующие улучшения. Были отмечены важные нововведения, внедренные в работу учреждения, а также заслуги сотрудников, внесших значительный вклад в общее дело.

Одним из важнейших аспектов тренинга стало обсуждение планов на будущее. Руководством диспансера были определены приоритетные задачи на предстоящий год, направленные на дальнейшее повышение качества оказания медицинских услуг и улучшение условий работы персонала. Так, в 2025 году запланировано обновление материально-технической базы учреждения, а также расширение спектра платных услуг с целью соответствия растущим потребностям пациентов. Внимание будет направлено и на повышение квалификации сотрудников посредством обучения, что позволит внедрять современные методы диагностики и лечения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.