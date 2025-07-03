Первое за 160 лет: Санкт-Петербург может накрыть июльское наводнение

Вследствие прохождения циклона в Санкт-Петербурге 4 июля ожидается усиление западного ветра, это нехарактерно для лета. Из-за такой траектории циклона в городе возможно наводнение, сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

За всю историю Северной столицы во втором летнем месяце случалось только одно наводнение — 12 июля 1865 года. На протяжении дальнейших 160 лет не было условий для этого явления.

Западный ветер начнет усиливаться утром 4 июля. Он сохранится на протяжении большей части дня, а к ночи 5 июля начнет ослабевать.

Порывы ветра на акватории Финского залива и Невской губы будут мощными — до 20-25 м/с. Это и приведет к нагону воды к Санкт-Петербургу.

Наводнение ожидается 4 июля в 6-9 часов утра. Уровень воды может подняться до 170-190 см. Придется закрывать КСЗ, но высокую воду в Неве и каналах все равно можно будет увидеть. Уровень у водного поста Горный институт может подняться до 130-140 см.