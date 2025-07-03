Излишки яиц продаются по сниженным ценам: изменение цены продукта в 2025 году

«Ценозавр»: с начала 2025 года яйца подешевели более чем на 14%

С начала года куриные яйца подешевели на 14,4%, при этом в последнее время цены снижаются в еще большей степени, сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр».

В среднем десяток яиц сейчас можно купить за 107 рублей, рассказали эксперты.

Для анализа изменения цен были отобраны яйца различных категорий разных производителей. В целом, изменение цен по категориям с начала 2025 года выглядит так:

СВ — 6,4% (десяток в среднем 160,8 рубля);

СО — 10,2% (123,7 рубля);

С1 — 14,8% (109,2 рубля);

С2 — 26,7% (74,8 рубля);

С3 — 50% (40 рублей).

«Снижение цен на яйца можно объяснить следующим образом. После того, как в конце 2023 года возник так называемый «яичный кризис», производители начали увеличивать поголовье. В результате количество яиц на рынке увеличилось, а спрос на них, наоборот, снизился. А так как яйца — это товар с ограниченным сроком хранения, излишки приходится продавать по сниженным ценам», — прокомментировали эксперты сервиса.

Они также отметили, что речь идет именно о средних ценах на яйца в торговых сетях России. В общем же можно найти как более дешевые, так и более дорогие предложения.