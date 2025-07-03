Жители Талдомского округа получили сертификаты на новое жилье
Фото - © Пресс-секретарь Талдомского г.о.
Два жителя поселка Вербилки, проживавшие в аварийных домах, получили долгожданную возможность улучшить свои жилищные условия, сообщили в пресс-службе Талдомского округа.
Оба дома, где они жили, не только нуждались в капитальном ремонте, но и стали потенциально опасными для здоровья и жизни. Администрация Талдомского округа обратила внимание на существующую проблему и начали работу по расселению жителей из аварийных зданий.
Жителям вручили жилищные сертификаты, а также подписали с ними соглашения об изъятии жилых помещений путем выкупа и соглашения о предоставлении субсидии на приобретение жилого помещения (сертификат).
Теперь семьи смогут переехать в новое, благоустроенное жилье. Для них это не просто смена места жительства, а начало новой жизни, наполненной комфортом и безопасностью.
Переселение ведется в соответствии с государственной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Основной целью программы переселения является улучшение условий жизни граждан.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.
Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.