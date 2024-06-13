Сотрудники МОДКТОБ запустили флешмоб ко дню медицинского работника

Каждое третье воскресенье июня в России отмечается день медицинского работника. Сотрудники Московской областной детской клинической травматолога-ортопедической больницы запустили флешмоб «Медики МОДКТОБ без халатов: таланты и увлечения». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Более 100 лет Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница оказывает плановую и экстренную травматологическую помощь детям и подросткам Московской области.

«Лечебный процесс детей и подростков обеспечивают: 43 врача, из них 7 кандидатов медицинских наук, 7 Заслуженных работников здравоохранения Московской области, 14 врачей имеют высшую квалификационную категорию. Выполняют более 5500 операций в год, из них около 800 операций проведено в рамках программы ВМП (высокотехнологичной медицинской помощи). Врачи травматологи-ортопеды консультативно-диагностической поликлиники МОДКТОБ принимают около 19 000 человек в год, из которых 10 000 — это пациенты, которые пришли на прием впервые», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава МО, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

365 дней в году, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки специалисты МОДКТОБ оказывают травматологическую помощь детям Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.