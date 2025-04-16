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Сотрудники МОДКТОБ запустили флешмоб из «фотокарточек своих будней»

«Фотокарточки» из жизни Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы. В МОДКТОБ ежедневно оказывают травматолого-ортопедическую помощь детям и подросткам Московской области. Специалисты МОДКТОБ не опускают руки даже в самой сложной ситуации, а их помощь доступна в любое время. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Пусть эти фотокарточки напомнят вам, что мы всегда рядом. Каждая фотокарточка небольшая частичка наших рабочих моментов из которых складывается наша профессиональная жизнь», — рассказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Более 100 лет Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница оказывает плановую и экстренную травматологическую помощь детям и подросткам Московской области.

Лечебный процесс детей и подростков обеспечивают: 43 врача, из них 7 кандидатов медицинских наук, 7 Заслуженных работников здравоохранения Московской области, 14 врачей имеют высшую квалификационную категорию.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.