Сотрудники МЧС Подмосковья сдали кровь для пациентов лечебных учреждений региона

Сотрудники Главного управления МЧС России по Московской области приняли участие в традиционном Дне донора. На территории пожарно-спасательной части № 96 в подмосковных Химках во вторник был развернут мобильный пункт «Московского областного центра крови». Об этом сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Донорская кровь востребована всегда, и спасатели знают об этом, как никто другой. Неотложные переливания требуются пострадавшим от ожогов и травм, больным онкологическими заболеваниями, роженицам и новорожденным, а также для производства ряда лекарственных препаратов. Каждая донация — это спасение чьей-то жизни, поэтому сотрудники чрезвычайного ведомства активно участвуют в безвозмездных и, главное, регулярных донорских акциях.

Выездная бригада «Московского областного центра крови» провела процедуры при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм. Доноры были осмотрены специалистами, сдали экспресс-анализ крови, перед кровосдачей каждому было предложено выпить сладкий чай с печеньем. Сама процедура занимает не более 15 минут.

Собранная кровь будет отправлена в учреждения здравоохранения Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.