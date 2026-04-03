Сотрудники депприроды ЯНАО сдали донорскую кровь в Волновахе

Сотрудники департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО стали донорами крови в подшефном Волновахском округе, сообщает «Север-Пресс» .

В донорской акции в Волновахе участвовали специалисты департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Руслан Мурзин и Дмитрий Бушуев. В округе они находятся в служебной командировке.

Станцию переливания крови в Волновахском округе Ямал восстановил в 2022 году. Медучреждение оснащено современным оборудованием и обеспечивает жителей компонентами крови. Первым донором после открытия стал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Жители Ямала, имеющие звание почетного донора, получают льготы. В день сдачи крови им предоставляется оплачиваемый выходной.

