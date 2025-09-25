Сотрудники администрации Реутова прошли вакцинацию от гриппа на рабочем месте

В Реутове продолжается активная кампания по сезонной иммунизации населения, и ярким примером ответственного подхода к здоровью стала выездная вакцинация, организованная для сотрудников администрации наукограда, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Около 30 муниципальных служащих сделали прививки от гриппа и пневмококковой инфекции, не отрываясь от рабочего процесса, тем самым подчеркнув важность профилактических мер в преддверии эпидемического сезона. Медицинские работники прибыли непосредственно в здание администрации. Служащим были предложены современные отечественные вакцины от гриппа, такие как «Флю-М» и «Инфлю-М», а также препараты для защиты от пневмококковой инфекции — «Превенар 13» и «Пневмо-23».

Данная инициатива не только демонстрирует личную ответственность руководства и персонала, но и направлена на обеспечение бесперебойной работы муниципальных служб в период сезонного подъема заболеваемости, а также служит положительным примером для всех жителей и трудовых коллективов города.

Администрация города напоминает, что возможность бесплатно защитить себя от гриппа и его осложнений доступна всем жителям Реутова. Пройти вакцинацию можно в удобном формате: Взрослое население может обратиться в городские поликлиники № 1 (ул. Гагарина, 4) и № 2 (Юбилейный проспект, 80). Иммунизация детского населения организована в детской поликлинике (Садовый проезд, 7) и в детском отделении поликлиники № 2 (Юбилейный проспект, 17).

Кроме того, для максимального удобства горожан продолжает свою работу мобильный прививочный пункт в ТРЦ «Реутов Парк». Он расположен на четвертом этаже торгового центра и работает по следующему графику: четверг и пятница — с 14:00 до 20:00, суббота и праздничные дни — с 11:00 до 17:00. Для прохождения процедуры необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.