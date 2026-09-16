Сосудистый центр Воскресенска проводит более 2 тыс операций в год

Региональный сосудистый центр Воскресенской больницы круглосуточно оказывает экстренную помощь пациентам с инфарктами и инсультами, ежегодно выполняя свыше 2 тыс. вмешательств на сердце, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Региональный сосудистый центр Воскресенской больницы открылся в 2020 году. Его возглавляет сердечно-сосудистый хирург Гурген Айвазян. Центр принимает пациентов с острыми нарушениями кровообращения и объединяет работу хирургов, кардиологов, неврологов, анестезиологов-реаниматологов, диагностических служб и бригад скорой помощи.

Ежегодно специалисты проводят более 2 тыс. вмешательств на сердце при ишемической болезни и остром коронарном синдроме, около 200 операций на сосудах головного мозга и порядка 100 — на сосудах нижних конечностей. Еще примерно 50 вмешательств выполняют пациентам с урологическими, гинекологическими и онкологическими заболеваниями. Большинство операций проводят экстренно малоинвазивным способом — через небольшой прокол под рентгеновским контролем.

«Около 90% наших операций проводятся в экстренном порядке, поэтому прием приходится вести в перерывах между операциями», — рассказал Гурген Айвазян.

Врачи центра, в частности, провели операцию 23-летней пациентке с венозным инфарктом головного мозга, удалив тромб через прокол в паховой области. Также команда оказала помощь пожилому пациенту с одновременно развившимися инфарктом и острым нарушением мозгового кровообращения. Этот случай Айвазян представил на 13-м ежегодном трансрадиальном эндоваскулярном курсе и победил в номинации «Уникальный клинический случай».

При внезапной слабости или онемении одной стороны тела, нарушении речи, асимметрии лица, боли за грудиной, одышке или холодном поте необходимо немедленно вызвать скорую помощь. На консультацию к специалистам центра можно записаться по направлению из поликлиники или по телефону +7 (496) 442-12-33.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.

Забота о здоровье, формирование здоровых привычек — одно из направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Разобраться, как сделать повседневный рацион полезнее и разнообразнее, поможет запущенный в рамках него портал «Думай, что ешь». Он позволяет поддерживать активный образ жизни и сохранять хорошее самочувствие как можно дольше.