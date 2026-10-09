Сосудистые хирурги Люберецкой больницы выполнили более 400 операций

Врачи сосудистого отделения Люберецкой больницы с начала года провели свыше 400 операций пациентам с заболеваниями артерий и вен, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Заведующий сосудистым отделением Люберецкой больницы Родион Шилов сообщил, что с начала года врачи выполнили более 400 операций. Они оперируют сосуды верхних и нижних конечностей, сонные артерии, питающие головной мозг, и брюшную аорту. Такие вмешательства помогают предотвратить инсульты и спасти конечности от ампутации.

«Наша задача — не просто провести операцию, а вернуть человека к полноценной жизни и снизить риск повторных сосудистых катастроф», — отметил Родион Шилов.

Значительную часть вмешательств проводят малоинвазивно — через небольшие проколы, что ускоряет восстановление. При сложных поражениях сосудов нижних конечностей врачи выполняют гибридные операции, сочетая открытую хирургию и эндоваскулярные технологии.

Отделение тесно сотрудничает с неврологами при проведении сложных операций на сонных артериях. Совместная работа помогает предотвратить острые инсульты и восстановить кровоснабжение мозга. С начала года выполнено более ста таких вмешательств.

Врачи добиваются положительных результатов при окклюзии — полной закупорке артерий. Отдельное направление работы — флебологические операции по удалению варикозно расширенных вен нижних конечностей с достижением эстетического эффекта.

В отделении работают три доктора и заведующий. Они оказывают плановую и экстренную помощь. По словам специалистов, отделение занимает одно из ведущих мест в Московской области по лечению сосудистых заболеваний. С момента его образования здесь применяют современные методы реконструктивной хирургии и ежегодно внедряют новые виды хирургического лечения.

Получить направление на лечение в сосудистом отделении можно у хирурга, невролога или кардиолога своей поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.