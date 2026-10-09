Санкции могут замедлить расчеты импортеров с зарубежными поставщиками

По словам Кулябиной, санкции, о которых объявили власти США, могут замедлить привычные платежные каналы или сделать их недоступными для отдельных операций. Компаниям придется искать альтернативных посредников и заранее уточнять готовность банков проводить платежи с учетом страны, контрагента и товара.

«Переход на новые маршруты может привести к задержкам и повышению комиссий. Например, платежи через китайские банки уже могут занимать около девяти рабочих дней. Минимальная комиссия за проведение транзакции, по оценке эксперта, составляет порядка 0,38%, однако при смене посредников стоимость расчетов может вырасти», — пояснила Татьяна Кулябина, генеральный директор международной логистической компании и таможенного брокера «Холдинг-Финанс Брокер» в эфире радио Sputnik.

В краткосрочной перспективе изменения могут повлиять на сроки закупок и поставок отдельных товаров. Кулябина посоветовала импортерам закладывать дополнительное время на расчеты, заранее согласовывать с поставщиками способы оплаты и проверять требования банков к документам и происхождению товара.

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